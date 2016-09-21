Москва, 21 сентября, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин уходит с занимаемой должности. Об этом он заявил 21 сентября.

sledcom.ru Владимир Маркин

«Теперь я могу официально сказать, что принял решение завершить свою работу в Следственном комитете», — сказал Маркин агентству ТАСС.

По словам Маркина, он «подал рапорт об отставке по собственному желанию».

Напомним, Владимир Маркин занимал пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации с сентября 2007 года.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что после выборов в Госдуму Владимир Маркин покинет занимаемую должность. Сам чиновник никак не комментировал эту информацию. Анонимный источник сообщил журналистам, что Маркин поменяет сферу деятельности.

«Он меняет сферу деятельности, поскольку получил другое предложение, где сможет решать не менее масштабные и ответственные задачи», — сказал собеседник агентства.