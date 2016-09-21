Рига, 21 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Служба госдоходов Латвии (СГД) не в состоянии проверить все декларации латвийских государственных должностных лиц, в результате чего «странные» доходы удается обнаружить только случайно, сообщает портал Lsm.lv.

Чиновник (фрагмент). Фирс Журавлёв. 1884

Так, в 2016 году декларации о доходах подали 63 247 госслужащих, при этом для 58 000 декларация была не первой, а за очередной год. Согласно действующему законодательству, СГД следит за тем, чтобы декларация подавалась в срок и была заполнена в установленном порядке. Углубленная проверка проводится только в случае, если получена жалоба от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) на неполные или ошибочные сведения, или от самого госслужащего.

С декларациями госслужащих работают 22 человека. Таким образом, на каждого из них приходится минимум 11 деклараций в день, соответственно ни о какой тщательной проверке речи не идет, отмечает издание. В свою очередь, начальник отдела администрирования данных госслужащих СГД Айнис Латишс признал, что вполне возможны ситуации, при которых декларации конкретных людей не проверялись на протяжении многих лет.

Также проверка деклараций не является и главной задачей БПБК. Как заявила представитель бюро Илзе Юрча, декларации — это вспомогательный инструмент, который помогает контролировать, соблюдает ли должностное лицо установленные законом ограничения. Юрча также полагает, что проверять информацию, указанную в декларациях, должна СГД, поскольку найти нарушения закона можно только в том случае, если изучать данные в контексте доходов конкретного физического лица.

Стоит добавить, что по данным Генпрокуратуры Латвии за 2015 год, в стране было заведено только одно уголовное дело в связи с указанием неверной информации в декларации о доходах.

Напомним, после череды коррупционных скандалов, генеральный директор СГД Инара Петерсоне в начале лета 2016 года, подала в отставку. Скандал разразился вокруг необычных и необъяснимых накоплений самих чиновников Службы госдоходов, после того, как журналисты вплотную занялись изучением деклараций о доходах госслужащих, поданных сотрудниками СГД. Итогом стала ротация в рядах Службы госдоходов.