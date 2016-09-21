Омск, 21 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Омской области утвердила итоги выборов в Государственную думу по одномандатным округам №139, 140 и 141.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Заседание облизбиркома состоялось сегодня, 21 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, выборы официально признаны действительными и состоявшимися. Официальные протоколы подписаны и сегодня же будут направлены в ЦИК РФ. Депутатами Госдумы РФ VII созыва стали Виктор Шрейдер (одномандатный избирательный округ №139), Олег Смолин (№140) и Андрей Голушко (№141).

Шрейдер получил 57 552 голоса избирателей (30,99%), Смолин — 87 848 голосов (44,76%), Голушко — 92 684 голоса (43,10%).

По словам председателя областного избиркома Алексея Нестеренко, на территории Омской области выборы в федеральный парламент завершились: «Теперь мы должны уведомить кандидатов о принятых сегодня решениях. В течение пяти дней они должны дать согласие на получение депутатского мандата или отказаться от него».

По мнению омского политолога Галины Татариновой, эти результаты были предсказуемы. «На редкость никаких неожиданностей в Омской области не было. Я бы сказала, что подавляющее большинство экспертов говорили именно о таком результате. Это Олег Смолин с большим отрывом, Андрей Голушко и Виктор Шрейдер. Некоторые сомнения были по поводу Голушко, соперником которого был действующий депутат Госдумы Олег Денисенко (занял второе место на выборах губернатора Омской области в 2015 году — прим. ИА REGNUM ). Очень небольшое количество людей сомневалось, что Голушко пройдет. Но, честно говоря, разрыв с Денисенко был несколько неожиданным в том плане, что он был достаточно большой (за кандидата от «ЕР» проголосовало почти вдвое больше избирателей — прим. ИА REGNUM ). Думали, что они будут идти близко друг к другу, но у Денисенко оказалось мало поддержки. Хотя он предпринимал некоторые шаги, подавал иски, но это все не помогло», — отметила Галина Татаринова.

«Если говорить о скандальных ситуациях, то по этим трем округам ничего особенного не произошло. Все скандалы были на уровне пониже», — подытожила она.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области 18 сентября прошли выборы депутатов Государственной думы VII созыва и Законодательного собрания региона VI созыва. Также в единый день голосования в регионе прошли повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений.