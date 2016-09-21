Рига, 21 сентября, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Из-за изменения прогнозов внутреннего валового продукта (ВВП) в Латвии в 2017 году для обороны может быть выделено на 24 млн евро меньше, чем ожидалось, сообщает LETA.

State Chancellery of Latvia Латвийская армия на параде

Вопрос о том, на сколько миллионов оборонный бюджет в 2017 году будет сокращен по сравнению с ранее запланированным в трехлетнем бюджете, на заседании комиссии по бюджету и финансам задал депутат Латвийского объединения регионов Мартиньш Бондарс. В ответ на что министр финансов Дана Рейзниеце-Озола пояснила, что ранее прогноз экономического роста был другим, а в результате коррекций ВВП планируемое финансирование обороны сократилось примерно на 24 млн евро.

Министр подчеркнула, что безопасность имеет первостепенное значение, поэтому большая часть этих средств перераспределена именно для этих целей, например, зарплаты полицейских и укрепление восточной границы.

Напомним, бюджет 2017 года разрабатывается на основе прогноза прироста ВВП в размере 3,5%, инфляции — 1,6%, дефицита бюджета — 1% от ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Так, правительство намерено увеличить финансирование военной сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%, что является минимальным требованием со стороны НАТО.

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