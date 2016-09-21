Анкара, 21 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Власти Турции не планируют использовать сухопутные силы в военных операциях на севере Сирии. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил министр национальной обороны Турции Фикри Ишик.

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«Турция оказывает и продолжит оказывать посильную поддержку Сирийской освободительной армии (в рамках операции «Щит Евфрата»), — отметил министр. — При этом вопрос участия турецкой пехоты в операции «Щит Евфрата» сегодня не стоит на повестке дня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Турции приступили к проведению военной операции «Щит Евфрата» утром 24 августа: колонны военной техники этой страны пересекли границу с Сирией.

Цель операции — очищение приграничных территорий от боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остановка продвижения курдских вооруженных группировок.