Ярославль, 21 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Ярославские депутаты потребовали у врио губернатора области вернуть прямые выборы мэра города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

21 сентября в рамках внепланового заседания муниципалитета Ярославля, посвященного рассмотрению вопроса об утверждении Владимира Слепцова в должности первого заместителя мэра города, заместитель председателя фракции КПРФ Антон Голицын поставил вопрос о возвращении прямых выборов градоначальника.

«Я обращаюсь к врио губернатора Дмитрию Миронову с просьбой выйти в областную думу с проектом закона о возврате прямых выборов мэра. Та процедура, которая сейчас происходит — неправильная, хоть я и ничего не имею против Владимира Слепцова лично. Я был в Химках во время его работы. Если ему удастся реализовать здесь хотя бы треть того, что реализовано там, это будет прорыв» — отметил Антон Голицын.

Его поддержал лидер фракции «Яблоко» Владимир Зубков. Также в пользу прямых выборов высказался и депутат Ярославской областной думы, первый секретарь Ярославского регионального обкома КПРФ Александр Воробьев, поинтересовавшийся позицией на этот счет

Однако против этой инициативы высказался сам Владимир Слепцов, подчеркнув, что существующая сегодня процедура более результативна.

«За 23 года работы в муниципальной власти я приобрел большой опыт. Зачастую прямые выборы приводят не к хорошим результатам — это показала практика. Технологии и финансы здесь играют большую роль, нежели имидж и опыт человека. На территории РФ были приняты решения об изменении областного законодательства — выборы главы города проходят только путем голосования депутатского корпуса. Таким образом соблюдается и принцип демократии, поскольку выборы проходят на конкурсной основе, и субординация — губернатор несет ответственность за людей, которых он представляет на этот пост, а они должны оправдывать оказанное доверие. Шагов влево-вправо быть не может. Результат получается гораздо эффективнее. А нам важен именно результат — это безопасность, комфорт и уровень жизни населения. Так что это правильное решение», — пояснил ио мэра Ярославля Владимир Слепцов.