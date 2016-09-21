Москва, 21 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Работа по запуску Восточно-Мессояхского месторождения началась десятилетия назад. Об этом 21 сентября в ходе церемонии запуска месторождения по телемосту заявил президент РФ Владимир Путин.

skeeze Добыча нефти

«Мы сегодня даём старт промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Это самое северное крупное месторождение России, расположенное на суше. И это, конечно, результат большой, если не сказать огромной работы целых коллективов людей. Работа началась еще десятилетия назад, когда были проведены геологические изыскания», — сказал Путин.

Он напомнил, что разведанные нефтеносные участки находятся в зоне суровых климатических условий»: «Чтобы добыть нефть Мессояхи и начать её отгрузку, потребовалась работа и усилия тысяч специалистов, сложнейшие технологии и масштабные инвестиции. В проекте принимают участие наши ведущие энергетические компании «Роснефть» и «Газпром».

Путин отметил, что хозяйственное освоение арктических территорий и запуск новых крупных месторождений стали возможными благодаря крупным инфраструктурным проектам: «Напомню, что 22 апреля 2010 года подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о проектировании и начале строительства трубопровода «Заполярье-Пурпе». По этой магистрали и в дальнейшем по нефтепроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан» нефть пойдёт на внутренний рынок и на мировые рынки, послужит развитию отечественных предприятий, внесёт вклад в повышение устойчивости мирового энергетического рынка.

Глава государства добавил, что за Восточно-Мессояхским месторождением «последует, во всяком случае, так мы планируем, освоение Западно-Мессояхского месторождения»: «Так что впереди большая, очень интересная и нужна стране работа. Хочу вас поздравить с сегодняшним этапом и желаю вам дальнейших успехов и всего самого наилучшего. Всего самого доброго».

Напомним, Восточно-Мессояхское месторождение разрабатывает «Мессояханефтегаз» — совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть». Проект реализован в условиях полной транспортной и инфраструктурной автономии; нефть с месторождения поступит в магистральную систему Заполярье-Пурпе через нефтепровод протяжённостью 98 километров.