Москва, 21 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы отклонил иск бывшего фронтмена группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова к своему брату Вадиму о запрете исполнения песен музыкального коллектива, передает 21 сентября Business FM.

Марина Каширская ИА REGNUM Вадим Самойлов

Ранее Глеб Самойлов обратился в суд с просьбой запретить своему брату Вадиму, одному из основателей рок-группы «Агаты Кристи», исполнение таких хитов как «Сказочная тайга», «Как на войне» и «Опиум для никого». В соответствии с реестром Российского авторского общества, авторство хитов принадлежит истцу.

Адвокат Вадима Самойлова Павел Дуксин пояснил, что Вадиму Самойлову как исполнителю песен принадлежат смежные права на произведения. При этом ответчик исполняет на концертах лишь 21 песню из 172 композиций группы.

Напомним, группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году в Свердловске (ныне Екатеринбург) Вадимом Самойловым, Александром Козловым и Петром Маем. Через 2 года к коллективу присоединился брат Вадима Глеб. Музыканты объявили о роспуске группы в 2009 году. Вадим Самойлов исполняет песни группы на концертах, в частности, он выступал с ними перед российским корпусом в Сирии.