Москва, 21 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал старт запуску Восточно-Мессояхского нефтяного месторождения (ЯНАО) в промышленную эксплуатацию. Запуск прошёл в режиме телемоста, сообщили в пресс-службе администрации президента РФ.

ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что председатели правления российских нефтегазовых компаний ПАО «Газпром» и ПАО «НК «Роснефть» — Алексей Миллер и Игорь Сечин — сообщили президенту России о реализации проекта.

Напомним, разработкой самого северного в России материкового месторождения чёрного золота занимается совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти» «Мессояханефтегаз». Стоит отметить, что подготовка к разработке месторождения началась в 2010 году.