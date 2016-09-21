Москва, 21 сентября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В 2016 году лидерами по популярности среди угонщиков стали бюджетные автомобили — на первом месте Hyundai Solaris, KIA Rio — в первой тройке, сообщает Life со ссылкой на данные «Росгосстраха» по хищениям застрахованных по каско автомобилей.

TheDigitalWay Автомобильный грабитель

В топ-10 самых угоняемых автомобилей примерно поровну иномарок бюджетной и средней ценовых категорий. Из бюджетных автомобилей в список попали Ford Focus (10 место), Renault Duster (седьмая строчка), Lada Granta (пятая), KIA Rio (третье место), лидером рейтинга стал Hyundai Solaris.

Пользуются популярностью у воров Nissan X-Trail, занявший девятое место, BMW X5 (восьмое место), шестой стала Mazda CX-5. Неожиданное четвертое место заняла ГАЗель Next.