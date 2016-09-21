Москва, 21 сентября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Создание АО по администрированию пенсионных взносов может создать дополнительную нагрузку на текущие социальные обязательства перед нынешними пенсионерами. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров, комментируя идею главы Сбербанка Германа Грефа о создании коммерческого оператора по учету пенсионных взносов.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

«Инициатива несколько необычна, но стоит внимания хотя бы потому, что ПФР явно не справляется с возложенными на него функциями», — полагает эксперт. Кроме того, вызывает вопросы глобальность подхода и сумма планируемых затрат, отмечает Егоров. «Если в качестве источника будут использоваться ресурсы Пенсионного фонда, то это создаст дополнительную нагрузку на текущие социальные обязательства в отношении действующих пенсионеров», — отмечает аналитик.

По мнению эксперта, Герман Греф мог бы привлечь в качестве основного спонсора для своей идеи непосредственно Сбербанк» который мог быть реализовать предложения в виде программного продукта и затем «внедрить его на коммерческой основе». «Как показывает опыт последнего времени, все глобальные затратные проекты сопровождаются коррупционными скандалами и элементарным разворовываем госбюджета. Хотя сам факт появления такой инициативы может положительно отразиться на повышении эффективности работы чиновников ПФР, которые получили серьезный сигнал относительно качества своей работы», — указал Егоров.

Глава Сбербанка Герман Греф предложил создать единого коммерческого оператора учета пенсионных взносов, эту идею уже обсуждают в правительстве. По замыслу Грефа, эта структура могла бы администрировать единую базу пенсионных прав и накоплений, которая будет включать информацию о застрахованных, их статусе, пенсионных правах и накоплениях. К ней предполагается также подключить ЗАГСы, АСВ и платный сервис для НПФ по ведению пенсионных счетов. Сейчас у ПФР такой централизованной базы нет. Расходы на реализацию этой идеи составят около 10 млрд рублей за полтора-два года, однако через 7−8 лет, по мнению Грефа, расходы окупятся, пишет «Коммерсантъ».