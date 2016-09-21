Москва, 21 сентября, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В России в I полугодии 2016 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям и на содержание радиоактивных веществ было исследовано порядка 600 проб грибов. После проверок снято с реализации порядка 350 кг грибов, из них 70 кг импортной продукции, сообщили Роспотребнадзоре.

Barbroforsberg Грибы лисички

Так, удельный вес проб грибов, не соответствующих гигиеническим нормативам, составил 1,5%. По содержанию радиоактивных веществ доля не соответствующих гигиеническим нормативам проб грибов составила 14,5%.

Напомним, в 2015 году было снято с реализации около 6,7 тонны грибов, из них импортной продукции около 1,4 тонны.

Роспотребнадзор напоминает, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

На рынках и ярмарках грибы непромышленного производства допускаются к продаже только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов.

Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.