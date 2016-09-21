Брянск, 21 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Брянская область по состоянию на 21 сентября готова к отопительному сезону на 90%. Об этом на совещании у губернатора сообщил директор департамента ТЭК и ЖКХ Олег Андрианов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

pixabay.com Отопление пока не включено

Всего из 1206 котельных подготовлены к зиме 1109, а из 52 центральных теплопунктов — 47. Также руководитель департамента доложил о том, что к зиме готовы 992 км теплосетей, всего в области их 1114 км. Из них заменено почти 45 км.

Планируется закончить подготовку в течение 10 дней. При этом уже сейчас губернатор Александр Богомаз дал поручение найти возможность подключить к отоплению детские сады и школы.

«В последние дни в области наблюдается похолодание. Необходимо найти возможность начать отапливать учреждения здравоохранения, особенно родильные дома, детские сады и школы. Возможно, тепло еще вернется, но на это надеяться не стоит. А вернется, можно будет понизить температуру, поставляемую в учреждения», — цитирует пресс-служба главу региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Брянске проблему усиливает высокий износ теплосетей. По данным на лето 2016 года, износ составляет примерно на 48%. Из 480 км тепловых сетей в замене нуждается почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.

К слову, в некоторых других регионах, где эта проблема также стоит остро, отопительный сезон уже начался. К примеру, во Владимире 20 сентября началось подключение жилых домов к отоплению. При этом тепло в объекты социальной сферы начало поступать еще 15 сентября. Похожая ситуация и в Рязани.