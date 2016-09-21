СМИ: Дальний Восток и Сибирь могут заселить жителями других регионов
Москва, 21 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Малонаселенные территории Сибири и Дальнего Востока можно заселить гражданами, которые в настоящее время проживают в густонаселенных южных регионах страны и Северного Кавказа. Соответствующие предложения, как пишут «Известия», подготовила Комиссия по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте.
«Председатель комиссии Асламбек Паскачев озвучит их (предложения) на заседании совета в октябре, после чего предложения представят президенту», — говорится в сообщении.
Паскачев уже рассказал «Известиям», что цель проекта — заселить Сибирь и Дальний Восток с недостатком трудовых ресурсов жителями тех регионов, где, напротив, переизбыток рабочих рук. По его оценкам, на юге Российской Федерации в настоящее время проживает от 500 тыс. до 1 млн трудоспособных людей, готовых к переезду.
«За последние четверть века произошел отток населения с Дальнего Востока, — пояснил Паскачев. — Надо восполнять! Если мы создаем на Дальнем Востоке территорию опережающего развития, то там нужны люди. Надо определить, где и сколько специалистов нужно. Во-вторых, определить, из каких регионов завозить специалистов».
По его мнению, привлечь специалистов из западных регионов страны помогут «подъемные», льготные ссуды на приобретение жилья, повышенные заработные платы, обучение по востребованным специальностям и развитие инфраструктуры.