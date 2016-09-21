Москва, 21 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Малонаселенные территории Сибири и Дальнего Востока можно заселить гражданами, которые в настоящее время проживают в густонаселенных южных регионах страны и Северного Кавказа. Соответствующие предложения, как пишут «Известия», подготовила Комиссия по миграции Совета по межнациональным отношениям при президенте.

Сергей Иванов. Переселенцы. Ходоки. 1886

«Председатель комиссии Асламбек Паскачев озвучит их (предложения) на заседании совета в октябре, после чего предложения представят президенту», — говорится в сообщении.

Паскачев уже рассказал «Известиям», что цель проекта — заселить Сибирь и Дальний Восток с недостатком трудовых ресурсов жителями тех регионов, где, напротив, переизбыток рабочих рук. По его оценкам, на юге Российской Федерации в настоящее время проживает от 500 тыс. до 1 млн трудоспособных людей, готовых к переезду.

«За последние четверть века произошел отток населения с Дальнего Востока, — пояснил Паскачев. — Надо восполнять! Если мы создаем на Дальнем Востоке территорию опережающего развития, то там нужны люди. Надо определить, где и сколько специалистов нужно. Во-вторых, определить, из каких регионов завозить специалистов».

По его мнению, привлечь специалистов из западных регионов страны помогут «подъемные», льготные ссуды на приобретение жилья, повышенные заработные платы, обучение по востребованным специальностям и развитие инфраструктуры.