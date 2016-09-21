Рига, 21 сентября, 2016, 14:19 — ИА Регнум. 20 сентября в рамках программы ЕС по переселению беженцев в Латвию перемещена семья из четырех человек, нуждающихся в международной защите. Эти лица сбежали от военных действий в Сирии, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Как стало известно, двое членов семьи имеют опыт работы портными. Беженцы знают арабский язык и курманджи. На данный момент они находятся в центре размещения мигрантов «Муциниеки».

Напомним, в 2015 году Латвия взяла на себя обязательства по приему 531 мигранта в течение двух лет. В общей сложности, за это время было принято уже 73 беженца, но основная часть покинула страну.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, из 23 беженцев, которых Латвия приняла в рамках европейской программы предоставления убежища, и получивших статус, только двое остались в стране, остальные отправились в Германию.

Напомним также, Латвия не готова к приему беженцев, так как государство не в состоянии реально помочь мигрантам в интеграции, трудоустройстве и обеспечении жильем, так считают большинство экспертов. В свою очередь мигранты в Латвии жалуются на холод, маленькие социальные пособия, сложности при трудоустройстве, отсутствии доступного жилья и медицинских услуг. Большинство беженцев, которые попадают в Латвию, не хотят здесь оставаться и бегут из страны, отправляясь в другие государства Шенгенской зоны, которые им представляются более привлекательными, чем Латвия.