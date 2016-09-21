Тюмень, 21 сентября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» сообщила предварительное распределение мандатов в Госдуму РФ седьмого созыва по региональным спискам. Восьмая региональная группа, объединяющая Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО, получает четыре мандата.

Fanghong Матрёшка

После стопроцентной обработки бюллетеней в Тюменской области на выборах в Госдуму РФ седьмого созыва в Тюменской области за «Единую Россию» проголосовало 58,35% избирателей, в ХМАО — 47,64%, в ЯНАО — 67,18%. Кто представит от ЕР «тюменскую матрешку», достоверно будет известно после решения центрального аппарата партии. Однако, на сегодня по спискам первые четыре депутата — это губернатор Тюменской области Владимир Якушев, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, депутат думы ХМАО Татьяна Гоголева и генерал-майор, гендиректор ОАО «Российская топливная компания» из Тюмени Николай Брыкин. Так как тюменский губернатор выступал в данной региональной группе так называемым паровозом, то мандат достанется, скорее всего, директору некоммерческой организации «Российский Центр освоения Арктики» Владимиру Пушкареву.

Таким образом, Ямал получает в Госдуме, скорее всего, двух депутатов-единороссов: победителя по одномандатному округу, депутата госдумы РФ прошлого и нынешнего созыва Григория Ледкова и ученого Владимира Пушкарева.

От Югры по спискам прошла Татьяна Гоголева и одномандатники-единороссы: прежний и нынешний депутат Госдумы Павел Завальный и бывший глава Сургута Александр Сидоров.

От Тюменской области в Госдуму по спискам проходят Анатолий Карпов и Николай Брыкин, а также одномандатники — два прежних депутата нижней палаты российского парламента, представители ЕР Иван Квитка и Эрнест Валеев.

Возможно, по своим партийным региональным группам в Госдуму от «тюменской матрешки» по спискам войдут в новый состав Госдумы прежние депутаты Павел Дорохин из КПРФ (Тюменская область) и Владимир Сысоев из ЛДПР (ХМАО).

Кстати, по предварительным данным, наибольшее число мандатов по списку «Единой России» на выборах в Госдуму РФ получает региональная группа № 15 (Волгоградская Пензенская, Саратовская, Тамбовская области). Группу возглавлял Вячеслав Володин.

Второе место разделили региональная группа №6 (Алтайский край, Кемеровская область, Республика Алтай, Томская область) и группа № 13 (Республика Татарстан), которые вели на выборы соответственно Аман Тулеев и Рустам Минниханов.

На третьем месте по количеству получаемых мандатов — региональная группа № 16 (Нижегородская область, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика) и региональная группа №25 (Астраханская область, Республика Калмыкия, Ростовская область, Ставропольский край). Первыми номерами в этих группах являлись Вячеслав Никонов и Василий Голубев.