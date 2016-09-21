Москва, 21 сентября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин дал старт запуску в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхского месторождения. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Krichevsky Восточно-Мессояхское месторождение

«Церемония запуска крупнейшего арктического проекта состоялась в режиме телемоста», — отметили в Кремле.

О реализации проекта президента информировали глава правления компании «Газпром» Алексей Миллер и председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин.

Напомним, Восточно-Мессояхское месторождение разрабатывает «Мессояханефтегаз» — совместное предприятие ПАО «Газпром нефть» и ПАО «НК «Роснефть». Проект реализован в условиях полной транспортной и инфраструктурной автономии; нефть с месторождения поступит в магистральную систему Заполярье-Пурпе через нефтепровод протяжённостью 98 километров.