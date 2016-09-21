Ярославль, 21 сентября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. 21 сентября муниципалитет Ярославля утвердил кандидатуру Владимира Слепцова на пост первого заместителя мэра города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в соответствии с Уставом города Ярославля, эта должность автоматически наделяет полномочиями и.о. мэра.

Владимир Слепцов

Голосование состоялось в рамках внепланового заседания муниципалитета. Слепцова депутатам представили Алексей Малютин, 21 сентября сложивший с себя полномочия градоначальника, и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Повышение качества жизни населения Ярославской области — задача, которая стоит перед нами и всеми ветвями власти. Опыт Владимира Слепцова даст новый импульс развитию Ярославля и выведет город на качественно новый уровень. Правительство региона и мэрия Ярославля должны быть слаженной командой. У нас много работы», — отметил Дмитрий Миронов.

Кандидатура Владимира Слепцова была поддержана практически единогласно: «за» высказались 33 депутата, один воздержался.