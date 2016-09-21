Москва, 21 сентября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В случае реализации идеи о создании единого коммерческого оператора по управлению пенсионными взносами населения ее основными бенефициарами, вероятно, станут структуры Сбербанка, руководитель которого и выступил с этой инициативой. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Сергей Душечкин, комментируя предложение главы Сбербанка Германа Грефа о создании коммерческого оператора по учету пенсионных взносов населения.

pixabay.com Пенсионеры и деньги

«Обязательные денежные потоки, проходящие между населением и государством, всегда будут являться объектом покушения. Для ряда приближённых к власти бизнесменов деньги населения, хранящиеся на различных счетах в государственных структурах, воспринимаются как большой и сладкий пирог, не имеющий определённого хозяина. Отсюда появляется это непреодолимое желание откусить от пирога хотя бы маленький денежный кусочек: вот и данное предложение о создании коммерческого оператора учета пенсионных взносов является очередной такой попыткой», — считает эксперт.

По мнению Душечкина, у автора этой идеи Германа Грефа уже имеется успешный опыт по извлечению прибыли практически без усилий, используя свое положение, «просто обязав население оплачивать коммунальные услуги через структуры Сбербанка». «Видимо, на этот раз очередь дошла и до денег населения, лежащих в ПФР. При всём при этом заслуги Германа Грефа как эффективного менеджера совсем не подвергаются сомнению. Как говорится, ничего личного — просто бизнес», — иронизирует эксперт.

«Сразу возникает вопрос, почему учётом пенсионных взносов должна заниматься коммерческая структура, а не один из отделов ПФР», — указывает аналитик. Если даже идея и правильная, то всё можно реализовать на базе Пенсионного фонда, не прибегая к дополнительному управлению, а пока в предложенной инициативе «больше вопросов, чем ответов», считает эксперт. «В случае реализации этой идеи основным бенефициаром, пускай и не напрямую, вероятно, станут структуры Сбербанка, которые, кроме дополнительного комиссионного дохода, также получат доступ к информации, в настоящий момент скрытой за дверями ПФР», — резюмировал он.

В правительстве обсуждают идею главы Сбербанка Германа Грефа по созданию коммерческого оператора учета пенсионных взносов. По мнению Грефа, эта структура могла бы администрировать единую базу пенсионных прав и накоплений, которая будет включать информацию о застрахованных, их статусе, пенсионных правах и накоплениях. К ней предполагается также подключить ЗАГСы, АСВ и платный сервис для НПФ по ведению пенсионных счетов. Сейчас у ПФР такой централизованной базы нет. Расходы на организацию единого пенсионного администратора составят около 10 млрд рублей за полтора-два года, однако через 7−8 лет, по мнению Грефа, расходы окупятся, пишет «Коммерсант».