Рига, 21 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года стремительно уменьшился объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Латвии, заявили на заседании комиссии Сейма по иностранным делам представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), сообщает LETA.

pixabay.com Мало денег

Заместитель госсекретаря Минэкономики Раймонд Алексеенко сказал, что поток ПИИ в Латвию в три раза меньше, чем до кризиса, и эта тенденция наблюдается во всех странах Прибалтики. В Латвию больше всего, как и раньше, инвестируют предприятия из Швеции, Киппа, Нидерландов, Германии, Эстонии и Литвы.

Представитель ЛАИР Ивар Эркшкис сообщил, что за шесть месяцев решения инвестировать в Латвию приняли 10 инвесторов, а в 2015 году в целом — 31 инвестор. В первом полугодии 2016 года Латвию посетили 44 потенциальных инвестора, а 2015 году — 168.

Общий объем ПИИ за шесть месяцев составил 11,52 млн евро по сравнению с 37,08 млн в 2015 году. При помощи инвестиций создано 250 новых рабочих мест, а за весь 2015 год в целом — 630.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, налоговая политика в Латвии непредсказуема, нередко принятые в государстве законы не работают, а возможности их интерпретации слишком широки. Главных проблемных сфер, по мнению иностранных инвесторов, в Латвии три. Согласно подготовленному советом исследованию об инвестиционном климате в стране, это проблематичная правовая среда, плохая доступность рабочей силы, инноваций и образования, а также недостаточная поддержка предпринимательства.

Читайте также: В Латвии наблюдается резкий спад иностранных инвестиций