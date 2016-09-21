Москва, 21 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Ситуация с изъятием у россиянки, работающей в Финляндии, троих детей, действительно, вопиющая, отметила член Совфеда Елена Мизулина. Совфед будет следить за развитием событий, заверила сенатор.

pravoslavie.ru Игрушечный заяц

«Мы будем запрашивать у МИДа всю необходимую информацию», — отметила Мизулина.

«Нужно разбираться в том, что произошло. Насколько мне известно, МИД РФ уже занимается выяснением обстоятельств произошедшего», — написала она в Facebook.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Финляндии отобрали троих детей у гражданина РФ Виктории Медведевой, сейчас они находятся в приюте, матери разрешили видеться с ними лишь три раза в неделю.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, обратилась к главе МИД России, генконсулу и губернатору Карелии, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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