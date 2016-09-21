Киев, 21 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Церемония открытия музыкального фестиваля «Евровидение-2017» состоится в мае будущего года на территории комплекса Национального заповедника «София Киевская» в столице Украины, сообщают 21 сентября «Вести».

Paweł «pbm» Szubert Софийский собор в Киеве

Решение о проведении открытия конкурса на территории Софийского собора было принято в ходе рабочей встречи, на которой присутствовали представители Европейского вещательного союза, Национальной телекомпании Украины, Киевской городской государственной администрации (КГГА) и шведской столицы, где проходил фестиваль в этом году.

Место проведения церемонии выбрано с учетом того, что Софийский собор входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО и широко известен за пределами страны. Как пояснил замглавы КГГА Алексей Резников, религиозные чувства верующих оскорблены не будут, так как собор не является действующим храмом, а представляет собой музей.

Частью церемонии открытия Евровидения будет так называемая «красная дорожка» — место, где соберутся делегаты стран-участниц фестиваля, а также поклонники и журналисты. На площади собора будут установлены экраны для трансляции конкурса.