Минск, 21 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Миный Атом

Стресс-тестирование АЭС, строящейся в Островецком районе Гродненской области Белоруссии, уже начались и завершатся в декабре. Об этом 20 сентября в Островце заявили чиновники Белоруссии, в очередной раз заверившие в приверженности официального Минска международным обязательсвам по атомной энергетике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О начавшихся стресс-тестах проинформировали замминистра энергетики Михаил Михадюк и глава Госатомнадзора Ольга Луговская. По словам замглавы Минэнерго Белоруссии, техническое задание проведения стресс-тестов полностью соответствует «европейским требованиям», проводится с участием российской компании, а с результатами Еврокомиссия ознакомится по итогам в национальном докладе.

Луговская заверила, что тестирование будет проведено в полном объёме. В ходе данной процедуры будет оценена надёжность БелАЭС в экстремальных ситуациях.

Замгендиректора по энергетике Еврокомиссии Герассимос Томас считает, что результаты стресс-тестов позволят обсуждать проект БелАЭС на уровне технических экспертов, а не политиков. Он сообщил, что эксперты Еврокомиссии обстоятекльно проконсультировали белорусских специалистов о проведении таких тестов и ЕС готов предоставить ещё больше технической помощи Госатомнадзору для проведения стресс-тестов, которые являются распространённой практикой на атомных объектах Европы и Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19−20 сентября Белоруссию с рабочим визитом посещает делегация Еврокомиссии во главе с замглавы Генерального директората по энергетике Герассимосом Томасом. Ранее, вскоре после переговоров с литовской делегацией замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк и МИД Белоруссии проинформировали о начавшихся стресс-тестах БелАЭС.