Москва, 21 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Законопроект о приостановке программы приватизации жилья на территории Российской Федерации (РФ) подготовило Министерство строительства и ЖКХ. Об этом, как передает RT, сообщил замглавы ведомства Олег Бетин.

Александр Васильевич Федоров .Деревня

«Мы подготовили проект закона, он прошёл экспертизу в Главном правовом управлении, и направили его в Минэкономики, — пояснил замглавы Минстроя. — Он должен поступить в правительство».

Бетин добавил, что объем приватизированного жилья в стране превысил 85% от всего жилищного фонда, при этом муниципалитеты не строят новое жильё.

«Приватизацию надо прекращать, — говорит он. — Приватизация порождает негативные последствия и отсутствие возможности помочь тем, кому надо».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 февраля 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому бесплатная приватизация продлевается до 1 марта 2017 года.

Ранее федеральный закон «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» был принят Госдумой РФ и одобрен Советом Федерации.