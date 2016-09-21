Посёлок городского типа Селятино, Московская область, 21 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В подмосковном Селятино Наро-Фоминского района по решению суда была приостановлена работа предприятия ООО «Стройдеталь» на 45 суток. В ходе проверки деятельности завода по производству стройматериалов из бетона, было доказано превышающее регламенты количество вредных выбросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

По словам министра экологии области Александра Когана, предприятие постоянно нарушало природоохранное законодательство. Так, анализ проб воздуха в санитарно-защитной зоне выявил многократное превышение предельно допустимых концентраций диоксидов азота (более чем в 10 раз) и серы (в 32 раза), а также оксида азота (в 37 раз).

Помимо этого документы, регламентирующие количество выбросов, оказались подделкой. Теперь наро-фоминскому предприятию предстоит оформить всю необходимую документацию и провести мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам депутата совета депутатов Селятино Татьяны Павловой, из-за перехода предприятия на уголь к вредным выбросам в виде цементной пыли добавилась сажа, диоксид азота и другие компоненты горения. Близлежащие от завода дома изо дня в день наполняются едким дымом, вызывая у людей приступы кашля и удушья.