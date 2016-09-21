Симферополь, 21 сентября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Крупнейший крымский банк подсчитал, что летом 2016 года доля безналичных платежей с использованием карт российских банков в 7,7 раз выше, по сравнению с летом 2015 года. Это в целом может говорить об успешности курортного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Российского национального коммерческого банка (РНКБ).

Александр Дейнека. В Крыму (фрагмент). 1956

«В течение трех летних месяцев количество транзакций по картам российских банков, которыми пользовались туристы в сети РНКБ, доходило до 65% от общего количества транзакций в сети платежных терминалов банка», — рассказали в РНКБ.

По данным финучреждения, основные траты туристы совершали в продуктовых магазинах и супермаркетах — около 23% от общего объема платежей. Доля трат в отелях, гостиницах и пансионатах составила около 15%, на автозаправочных станциях — около 8%, и столько же (около 8%) в ресторанах, барах и кафе. Меньше всего туристы потратили на медицинские услуги — около 0,78% от общего объема платежей.

Отметим, что репрезентативными эти данные быть не могут из-за неравномерного распределения по полуострову платёжных терминалов и их ограниченного количества в отелях и ресторанах, а также из-за предпочтений пользователей наличных безналичным расчётам в различных заведениях.

«Эти показатели свидетельствуют о том, что гости полуострова смогли оценить удобство и высокий уровень сервиса в части безналичных расчетов», — считает заместитель директора по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

РНКБ — системообразующий банк республики со 100%-ным государственным участием, его клиентами являются около 1,4 миллиона физических лиц при количестве постоянно проживающего на полуострове населения около 2,2 млн человек, по данным переписи населения 2014 года. Общее число платежных терминалов сети РНКБ в Крыму составляет более 6000 устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму большинство банкоматов и платёжных терминалов принимают любые пластиковые карты российских банков, а вот с зарубежным «пластиком» пока не работают из-за санкций.

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