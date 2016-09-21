Екатеринбург, 21 сентября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге один из участников массовых беспорядков в цыганском посёлке останется на свободе. Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга в силе. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

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Речь идёт о 19-летнем Расиме Григорьеве, который был задержан вместе с другими участниками конфликта со стрельбой на улице Депутатской по подозрению в участии в массовых беспорядках. Тогда, трое задержанных были отправлены под стражу, а двоих суд отпустил на свободу. По словам адвокатов Олега Шишова и Алексея и Александра Дутовых, такое решение было принято, так как Расиму Григорьеву до сих пор не было предъявлено обвинение, сообщает городской портал Е1.RU.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, массовые беспорядки со стрельбой произошли в цыганском посёлке Екатеринбурга 3 сентября. В тот день юолее 20 человек на машинах подъехали к дому на улице Депутатской, где находились Олег Шишов со своей семьёй, а также братья Алексей и Александр Дутовы, для выяснения отношений с ними. В ходе разборок завязалась потасовка и была открыта стрельба. В результате девять человек получили ранения, для двоих они оказались смертельными.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Участников конфликта подозревают в убийстве двух человек, незаконном обороте оружия, превышения необходимой самообороны, а также в организации и участии в массовых беспорядках. На данный момент трое подозреваемых находятся под стражей, ещё шесть объявлены в федеральный розыск, а личности остальных участников конфликта устанавливаются.

Напомним, что Олег Шишов и Александр Дутов сдались властям на следующий день после конфликта. Позднее в правоохранительные органы добровольно явился и Алексей Дутов.