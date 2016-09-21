Ставрополь, 21 сентября, 2016, 13:35 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

В Ставропольском крае бывший чиновник обвинен в махинациях с земельным участком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Бывший консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района Ставрополя пытался обмануть предпринимателя на 800 тыс. рублей, считает следствие.

Он узнал, что его знакомому бизнесмену в горадминистрации отказали в аренде земельного участка. Он рассказал, что готов помочь решить эту проблему с арендой, если предприниматель передаст ему 800 тысяч рублей.

При этом он придумал, что полмиллиона ему необходимо будет передать до оформления документов, а остальные после оформления документов.

Следствие взяло чиновника «под колпак», и при передаче денег он был задержан. Сейчас ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Следствие завершено. Дело готовится в суд.