Саратов, 21 сентября, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Ночью 21 сентября в Саратове во дворе дома № 13 по улице Перспективная сломался тополь и упал на припаркованные автомобили. В соцсетях размещено видео, как дерево упало на «Киа», «Рено Логан» и ВАЗ», сообщает ИА REGNUM.

pixabay.com Упавшее дерево

Отметим, что в Саратове ночью разыгралась непогода, был дождь и ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС региона проинформировало, что на территории Саратовской области 21 сентября в большинстве районов — небольшой и умеренный дождь, местами сильный 15−49 мм. Местами возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 6−11 м/с, местами порывы 14−19 м/с. Температура ночью +8…+13°, в пониженных местах до +5°, днём +13…+18°, в южной половине местами до +23°.