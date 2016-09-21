Москва, 21 сентября, 2016, 13:32 — ИА Регнум. В средней школе необходимо восстановить систему обязательной проверки знаний, без этого все усилия и финансовые затраты по популяризации чтения и литературы ни к чему не приведут. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявила президент Русского благотворительного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына, выступая в Госдуме на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения. «Школа — это, в том числе, инструмент принуждения, пугаться здесь абсолютно нечего. Мы с такой легкостью отказались от экзаменов, от проверки знаний. Не будет у нас никакого прогресса, пока мы не вернем некоторые элементы того, что мы легкомысленно в школе разрушили», — отметила она.

Александр Солженицын

Солженицына рассказала, что уже несколько лет работает в группе, которая занимается возвращением сочинений в школы, и пока что речь идет только о выпускных классах. «Только третий год в 2016 году выпускники будут писать сочинение, но подготовка к нему, тот процесс, который в школах начался со стороны учителей, он уже в высшей степени положительный», — сказала она, подчеркнув, что необходимо вводить и другие меры по поддержке чтения, которые могут быть тяжело восприняты Минобрнауки из-за возможного «возмущения родителей».

«В 2015 году Рособрнадзор ввел инициативу, которая называется Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах. Они начали с 4 класса, это будет проверочная работа, в том числе, по русскому языку, в 5-м классе тоже будет по русскому языку», — сказала она, отметив, что Всероссийские проверочные работы — «это не выпускной экзамен в начальной школе». «Мы не рекомендуем использовать ресурсы ВПР для выставления годовых отметок», — сказала Солженицына.

По ее словам, введение переводных экзаменов по литературе и русскому в школе не потребует никаких финансовых затрат. «Но если школьнику для того, чтобы перейти в следующий класс, получить аттестат, не нужно получить отметку по тому или иному виду экзаменов, по русскому языку и литературе — он не будет читать», — убеждена Солженицына. По ее мнению, одаренные ученики и без мер господдержки «тянутся к литературе», а слабые предпочитают чтению игры в гаджетах. «Я считаю, что мы должны всем обществом вернуться к проверочной обязательной системе в школе. Если мы этого не сделаем, все наши усилия и большие затраты — времени, воли, сил, талантов и денег — могут качественно ни к чему ни привести», — резюмировала Солженицына.