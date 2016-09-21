Мадрид, 21 сентября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Чемпионка России по бодифитнесу Айгуль Анисимова примет участие в престижном международном турнире по бодибилдингу «Арнольд Классик» в Барселоне. Отметим, что этой весной Айгуль Анисимова стала чемпионкой России по бодифитнесу и вошла в сборную России.

rams-international.ru Чемпионка России по бодифитнесу Айгуль Анисимова

Участие Айгуль Анисимовой в барселонском турнире состоится при поддержке Российской ассоциации международного сотрудничества. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель президиума этой организации Сергей Калашников, «Айгуль Анисимова впервые примет участие в престижных международных соревнованиях уровня «Арнольд Классик». На наш взгляд, она обладает упорством и волей к победе, и способна достойно представить Россию в Барселоне. Российская ассоциация международного сотрудничества также впервые решила поддержать выступление представительницы российского бодифитнеса за рубежом. Мы считаем, что поддержка этого вида спорта на международном уровне может способствовать не только укреплению межкультурных связей, но и росту популярности любительского бодибилдинга и массового фитнеса в России».

«Арнольд классик» — престижные международные соревнования по бодибилдингу, организованные Арнольдом Шварцнегером, которые проходят в Европе с 2011 года. В США «Арнольд Классик» проводятся с 1989 года. В соревнованиях «Арнольд Классик Европа» в этом году готовятся принять участие 1200 спортсменов со всего мира. Сборная России насчитывает 60 человек. Российским спортсменкам уже удавалось занимать первые места в этих соревнованиях в 2013 и 2015 году в категориях бодифитнес и фитнес.

«Несмотря на то, что бодифитнес — это очень зрелищный вид спорта, где много внимания уделяется пропорциональности и форме тела, для меня это, прежде всего, испытание воли и упорства, так как идеальная физическая форма недостижима без непрерывной работы над собой», отметила в интервью ИА REGNUM Айгуль Анисимова.