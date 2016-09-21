Москва, 21 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. В Москве готовятся к увеличению числа туристов из Китая. Как заявил на пресс-конференции туристического форума «Отдых» заместитель руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы Константин Горяинов, за последние два года турпоток из Китая вырос на 30%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристка из Китая в Москве

«Москва обращает на тему приезжающих туристов из Китайской Народной Республики очень пристальное внимание. Город должен быть готов к прибытию таких туристов», — заявил Горяинов.

Чиновник уточнил, что за 2015 год Москву посетило более половины миллиона китайцев. Большая часть прилетает именно в столицу России и отправляется по маршруту «Казань-Ульяновск-Москва-Санкт-Петербург».

При этом, замглавы столичного департамента подчеркнул, что существует проблема с нехваткой переводчиков-гидов, которые работают с китайцами. «Город был не готов к этому», — пояснил он. Также чиновник признал проблему частых перекрытий улиц во время городских мероприятий, что препятствует попаданию на них туристов.

Согласно планам властей, в столице планируют развивать индивидуальный туризм и будут готовить большое число экскурсоводов для приезжающих туристов из Китая. «Мы готовы принимать от бизнеса предложения» — добавил он.

Напомним, руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы Владимир Черников заявил, что за 2015 год туристы из Китая потратили в Москве от $800 млн до $1 млрд. Всего за 9 месяцев в столице побывало порядка 395 тысяч китайских туристов. При этом, более 80% из них посетили столицу в рамках безвизового туристического обмена.