Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. В акватории Кронштадта прошли аварийно-спасательные учения на легендарном бриге «Триумф». За ними наблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Бриг Триумф в Кронштадте

Команда брига «Триумф» провела тренинг по аварийно-спасательным работам на судне и действиям в чрезвычайных ситуациях. Тренировка прошла в условиях, максимально приближенным к реальным. Каждый участник отработал действия при различных судовых тревогах: «Пожар», «Человек за бортом» и так далее.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Человек за бортом!

В рамках мероприятия прошло обучение по оказанию первой медицинской помощи под руководством профессионального инструктора.

Программу учений разработали капитан брига «Триумф» Михаил Сидоровский и профессиональный спасатель Алексей Белишев. Контроль за безопасностью при проведении тренинга осуществляли специалисты из Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД).

Юлия Карнаева ИА REGNUM После учений команда столкнулась с незапланированной трудностью — якорь зацепился за трос

Во время обучения экипажу пришлось столкнуться с реальной проблемой — судно зацепилось якорем за трос. После продолжительных усилий, парням все-таки удалось справиться с затруднением без последствий. Положительный исход стал возможен благодаря командной работе, которой бесплатно обучают всех желающих ходить под парусом на легендарном бриге «Триумф».

Бриг «Триумф» — это уникальная площадка, где любой желающий может освоить морское дело с азов. В настоящее время команда при поддержке различных организаций Санкт-Петербурга запускает несколько образовательных проектов, один из них — «Тренинг по аварийно-спасательным работам на судне и действиям в чрезвычайных ситуациях».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Командная работа в море очень важна

Справка:

Современная история брига «Триумф» начинается в далеком 1986 году, когда Борис Витальевич Сидоровский с группой единомышленников купили списанный рыболовный траулер 1954 года постройки, чтобы превратить его в парусник.

Энтузиасты сумели превратить его в настоящий бриг петровских времен. Он побывал почти во всех городах Европы, не один раз успел засветиться в кино.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Бриг Триумф

Дебютом «Триумфа» в кино стали съемки в «Узнике замка Иф» Юнгвальд-Хилькевича. Режиссер заинтересовался парусником еще в процессе его строительства и даже субсидировал изготовление мачт, блоков, веревок и пошив парусов. В процессе превращения траулера в бриг все старое железо срезали и складывали на палубе, получилось что-то вроде баржи с металлоломом.

Результат превзошел его ожидания. В фильме «Триумф» должен был «сыграть» яхту графа Монте-Кристо. Снимали много, но в итоге почти все вырезали, оставили только пару кадров идущего по волнам парусника. Спустя ровно 20 лет после этих съемок, Юнгвальд-Хилькевич вернулся на «Триумф» снимать продолжение своих «Мушкетеров».

На борту брига также снимали такие картины, как «Битва 3-х королей», «Гардемарины 3» и «Андерсен. Жизнь без любви» .

«Триумф» неоднократно становился звездой на праздниках и выставках Санкт-петербурга. В 2001 году он принял непосредственное участие в церемонии возрождения праздника «Алые паруса».

Ежегодно команда пополняется новичками, присоединиться к экипажу может любой желающий. Все, кто приходят, включаются в жизнь корабля. Для многих практический опыт навигации, полученный на борту «Триумфа», предопределил будущее: некоторые ребята после этого поступили в университет им. адмирала Макарова, один из них впоследствии стал рулевым на учебном паруснике «Мир», другой выходец с «Триумфа» отслужил на флоте на крейсере «Аврора», еще один подопечный Бориса Сидоровского сделал карьеру профессионального моряка и в настоящее время служит старпомом на немецком газовозе.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Капитан брига «Триумф» Михаил Сидоровский

«Морская школа — это прекрасная возможность вплотную познакомиться с морем, а через мореплавание и со всем миром, и в то же время это большая работа, — комментирует Борис Сидоровский. — Наш корабль — исторический парусник. У нас нет ни лебедок, ни других приспособлений, упрощающих труд матросов. Все делается вручную, как при Петре I. Так что ребятам предстоит нелегкая работа. Зато именно так получаются настоящие моряки».