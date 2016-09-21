Тверь, 21 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. В Твери объявлен отопительный сезон — соответствующее постановление подписал накануне, 20 сентября, глава администрации города Юрий Тимофеев. Постановление опубликовано на сайте мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 22 сентября теплоснабжающие организации должны приступить к подаче отопления в медицинские учреждения, детские сады и школы.

Между тем, накануне же, 20 сентября, в правительстве региона было принято решение о создании рабочей группы по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода областного центра.

«Мы должны констатировать, что у нас работа не завершена в установленный срок. Особенно ситуация обострилась в Твери. Безобразное состояние подготовки. Улицы разрыты, где-то отсутствуют трубы. Исходя из этого, принимаем решение сегодня же образовать рабочую группу по подготовке отдельно Твери к осенне-зимнему периоду. Если не могут справиться с этим наши коллеги, значит, мы сделаем это самостоятельно», — сказал на заседании регионального правительства исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

Между тем, как сообщило ИА REGNUM, сегодня стало известно о задержании следственными органами руководителя «Тверской генерации» Яна Горелова и управляющего компании Сергея Горохова. Местные СМИ связали интерес правоохранителей к руководству компании с многочисленными авариями, которые минувшей зимой фиксировались на тверских теплосетях.

В начале сентября администрация Твери заявила о возможных проблемах с подготовкой к отопительному сезону: мэрия направила иски в суд к ООО «Тверская генерация», требуя обязать компанию обеспечить котельную достаточным запасом топлива, а также устранить повреждения на электросетях. Тогда же в мэрии не исключили введение режима ЧС.