В Киеве готовят беспрецедентный антихристианский скандал
Киев, 21 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Как сообщает сайт 1 канала Украинского телевидения, организаторы песенного конкурса «Евровидение-2017» запланировали провести церемонию открытия на территории комплекса Софии Киевской — одной из главных святынь христиан Украины, передает львовский униатский портал Католицький Оглядач.
wikipedia.org
Учитывая характер конкурса, многими христианами такая инициатива будет расценена как осквернение святыни и насмешка над их верой, считает издание.
Представитель Киевской городской государственной администрации Алексей Резников оправдывает решение тем, что собор Святой Софии в Киеве — это не действующий храм, а музей. Поэтому, заявил чиновник, «мы не нарушаем религиозных чувств верующих».