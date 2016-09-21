Киев, 21 сентября, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Как сообщает сайт 1 канала Украинского телевидения, организаторы песенного конкурса «Евровидение-2017» запланировали провести церемонию открытия на территории комплекса Софии Киевской — одной из главных святынь христиан Украины, передает львовский униатский портал Католицький Оглядач.

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Учитывая характер конкурса, многими христианами такая инициатива будет расценена как осквернение святыни и насмешка над их верой, считает издание.

Представитель Киевской городской государственной администрации Алексей Резников оправдывает решение тем, что собор Святой Софии в Киеве — это не действующий храм, а музей. Поэтому, заявил чиновник, «мы не нарушаем религиозных чувств верующих».