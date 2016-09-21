Киев, 21 сентября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Верховный суд Украины вынес решение об отказе в рассмотрении жалобы «Газпрома» на антимонопольный штраф в размере почти 386 млрд гривен, который ранее был наложен на российскую корпорацию. Такие данные опубликованы 21 сентября в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Согласно реестру, судебное определение «является окончательным». 22 января этого года Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на «Газпром» в связи с «злоупотреблением монопольным положением» на рынке транзита голубого топлива через украинскую газотранспортную систему в период с 2009 по 2015 год. Сумма штрафа эквивалентна $3,4 млрд.

В российской корпорации заявили об отказе от выполнения решения и оспорили штраф в суде. В апреле иск «Газпрома» отклонил Хозяйственный суд Киева, затем в мае Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в рассмотрении жалобы на отказ рассмотрения иска.

Тот же итог ожидал компанию в Высшем хозяйственном суде Украины, а теперь и в Верховном суде страны. Следующим этапом станет подача иска Антимонопольного комитета Украины о принудительном взыскании штрафа с «Газпрома».