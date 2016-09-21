Минск, 21 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум.

В Казани 20 сентября прошли переговоры посла Белоруссии в России Игоря Петришенко с президентом Татарии Рустамом Миннихановым, сообщает пресс-служба правительства Республики Татарстан.

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В переговорах приняли участие помощник президента Татарии Радик Гиматдинов, зампред правительства — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, зампред правительства — министр промышленности и торговли Альберт Каримов и другие чиновники. Из состава белорусской делегации упомянут лишь посол.

«Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между Татарстаном и Республикой Беларусь в рамках российско-белорусских отношений. Речь шла также о реализации ряда проектов, которые осуществляются совместно», — сказано в кратком официальном сообщении.

По данным правительства Татарии, за 2015 год внешнеторговый оборот с Белоруссией составил $878,3 млн. долл. США, из них $676,9 млн пришлось на экспортные поставки в Белоруссию и $201,4 млн — на импорт из Белоруссии. «Основными направлениями двустороннего сотрудничества традиционно являются машиностроение, сельхозмашиностроение и производство спецтехники, нефтегазохимия, текстиль, фармацевтика, сельское хозяйство и поставки продовольствия», — отметили в правительственной пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко наложил вето на создание холдинга «Росбелавто», в рамках которого предполагалось объединить «КАМАЗ» и «МАЗ». Белоруссия заинтересована в наращивании импорта российской нефти (нефтепродукты — основа белорусского экспорта в ЕС) и сбыта промышленной продукции в регионах России.