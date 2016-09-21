Саратов, 21 сентября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Совмещать деятельность депутата Госдумы с работой секретаря реготделения партии было бы крайне сложно, это снизило бы её эффективность, поэтому я слагаю с себя полномочия секретаря и полностью сосредотачиваюсь на депутатской работе. Такое заявление сделал 21 сентября Олег Грищенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

saratov.er.ru Олег Грищенко

«Сегодня задача депутатов нового состава Государственной думы — выполнить все полученные от жителей наказы, оправдать их доверие. У всех нас, и у меня лично, готовы программы нашей депутатской работы в главном законодательном органе страны», — отметил экс-глава Саратова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в Саратовском одномандатном округе №163 от «ЕР победил глава Саратова Олег Грищенко набрал 53,08% голосов избирателей. Его конкурентв — глава саратовского горкома Александр Анидалов набрал 12,47%, от ЛДПР депутат Госдумы Антон Ищенко — 10,66%.

Напомним, Олег Грищенко в 2004—2005 был депутатом Саратовской областной думы III созыва по Заводскому избирательному округу №3. С августа 2005 года являлся первым заместителем главы администрации Саратова, с декабря 2005-го исполнял обязанности главы администрации — мэра города. В марте 2006-го избран депутатом Саратовской городской думы и главой Саратова. 22 марта 2011 года депутатами Саратовской городской думы 4 созыва переизбран на должность главы МО «Город Саратов».