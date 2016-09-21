Дакка, 21 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Десятки людей пропали без вести после того, как переполненный пассажирский паром затонул в реке, заявила полиция Бангладеш, сообщает 21 сентября Reuters.

public-domain-image.com Бангладешский паром

Происшествие произошло в южном районе города Барисал. Берег реки обрушился, и огромное количество земли и камней упало на паром, сообщил сотрудник полиции Зиаул Хасан. Были обнаружены тела двух женщин. «Около 35 человек пропало без вести. Спасательная операция продолжается», — сказал Хасан.

В южных регионах Бангладеш очень часто фиксируют несчастные случаи на реках. Порой количество жертв превышает сотни человек. Паромы часто переполнены, что и является наиболее распространенной причиной несчастных случаев.