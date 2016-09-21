Рига, 21 сентября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В течение года латвийским спортсменам было выдано от 5 до 10 разрешений на использование запрещенных средств, которые считаются допингом, заявил руководитель антидопиногового отдела Государственного центра спортивной медицины (ГЦСМ) Гатис Беркис, сообщает портал Mixnews.lv.

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Он пояснил, что такие разрешения выдаются в случае проблем со здоровьем спортсмена. Согласно правилам, использовать запрещенные вещества, которые считаются допингом, можно только в том случае, если их в терапевтических случаях назначил врач, а аналогов этому препарату не существует.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 сентября хакеры Fancy Bear выложили на сайте первую часть данных из антидопинговой базы WADA, согласно которым американские теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн употребляли запрещенные вещества с санкции агентства. В течение нескольких дней в интернет было выложено еще три части данных WADA.

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