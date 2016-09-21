Москва, 21 сентября, 2016, 13:28 — ИА Регнум. До конца 2016 года все отели Москвы пройдут классификацию, заявил на пресс-конференции форума «Отдых» замглавы департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Константин Горяинов. По его словам, данная мера необходима для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

davidlee770924 Номер в отеле

«На сегодняшний день более 700 отелей прошли классификацию», — сообщил чиновник. Он уточнил, что среди прошедших классификацию отелей категории пять звезд насчитывается 27, категории четыре звезды — 68, категории три звезды — 163, категории две звезды — 83, а категории «без звезд» — 304.

Горяинов отметил, что годовая загрузка отелей столицы составляет порядка 62−63%. «С одной стороны, это мало, с другой стороны, есть сезонность», — подчеркнул он, добавив, что власти города планируют достичь максимальной заполняемости гостиниц в городе.

При этом замглавы подчеркнул, что основная часть бюджетных гостиниц представлена на окраинах города. «Площадок в центре Москвы очень немного осталось, чтобы построить и запустить гостиницу», — пояснил он.

Читайте также: В Москве на туристический форум приехали представители из 43 стран

Напомним, в мэрии Москвы сообщали, что в городе увеличивается туристический поток и развивается событийный туризм. По оценкам экспертов, больше всего в столицу приезжает туристов из Китая, Индии и Европы.