Рига, 21 сентября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В 2016 году в Латвии из запланированных 1200 км дорог, сделаны 600 км, а до наступления холодов осталось всего полтора месяца. Глава предприятия «Latvijas Valsts Ceļi» (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге признает, что план выполнить не удастся, сообщает портал Lsm.lv.

Эдуард Мане. Дорожные рабочие на улице Берн. 1878

Как рассказал Янис Ланге, ремонт дорог производится на средства государства и еврофондов, но с деньгами из еврофондов существуют определенные сложности. «Первое — задержался закон о публичных закупках. Из-за этого мы потеряли в целом три месяца. Второе — больше конкуренции и из-за этого мы планировали распределить 170 млн евро, но сейчас видно, что успеем только 100−120 млн и не больше», — сообщил Ланге.

Также Янис Ланге напомнил, что в целом дефицит несвоевременно сделанных работ составляет 4,5 млрд евро. Это та сумма, которую за время существования второй республики Латвии не вложили в государственные дороги, заявил глава компании.

Он напомнил, что если с главными дорогами ситуация понемногу улучшается, благодаря помощи еврофондов, то состояние местных дорог — плачевное. Так, местные сельские дороги, которым необходим ремонт составляют 13 тысяч километров, а на это тратится только 10 млн евро в год. Ланге прогнозирует, что ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время.

Ланге считает, что единственным выходом в сложившейся ситуации — восстановление Дорожного фонда — то есть налоги, которые платит автоводитель, должны идти не в госбюджет, а на содержание дорог. «Мы должны понимать, что никто не решит наши проблемы — ЕС в том числе. Нам нужно самим это делать. Нужно вкладывать то, что платит автоводитель, в ремонт и содержание дорог», — сообщил Ланге.

Как стало известно, Министерство сообщения поддерживает идею создания Дорожного фонда, но Министерство финансов — против.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2015 году в Латвии 46% всех асфальтированных и 41,8% грунтовых дорог находились в плохом или очень плохом состоянии, и общее состояние дорог продолжает ухудшаться. По словам Ланге, обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. Благодаря средствам еврофондов состояние государственных главных и региональных дорог улучшается, в то же время ухудшается состояние дорог местного значения.