Москва, 21 сентября, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Принятый Российским футбольным союзом (РФС) новый проект «Стратегия-2030» предусматривает смягчение лимита на легионеров, сообщает VistaNews.

dokaball.com Футбол

Согласно новому проекту, теперь на покупку иностранных футболистов будет запрещено тратить бюджетные средства. Российские эксперты отметили, что «Стратегия-2030» должна изменить лимит на легионеров в чемпионате футбольной премьер-лиги России.

Лимит в заявке на участие легионеров будет изменён с «7+18» до «10+15». «10» в новой версии — это число легионеров, которое может быть зарегистрировано за один сезон в ФК. Требования к иностранным футболистам также изменятся.

Уточняется, что на 24 сентября в Москве запланирована конференция РФС, на которой новая «Стратегия-2030» будет обсуждаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр спорта России Виталий Мутко заявил на совещании по стратегии развитии футбола в России о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе. Он просто не будет нужен, когда «мы создадим нормальную систему подготовки игроков».