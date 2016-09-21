Сыктывкар, 21 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Церемония вступления в должность главы Коми Сергея Гапликова, выбранного в ходе выборов 18 сентября этого года, пройдет 22 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

kremlin.ru Сергей Гапликов

Инаугурация пройдёт в ходе заседания сессии Государственного Совета Республики Коми. Прямую трансляцию церемонии будет вести телеканал «Юрган», официальный Интернет-портал Республики Коми, сайт информационного агентства «Комиинформ».

Начало церемонии намечено на 15:00.

Напомним, что жители Республики Коми большинством голосов поддержали кандидатуру временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми Сергея Гапликова — 61,17 процента. Столько голосов избирателей набрал он в ходе выборов 18 сентября.