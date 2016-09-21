Москва, 21 сентября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на позитивной территории. Это произошло после того как организаторы встречи в Алжире заявили, что ОПЕК может перевести ее в официальный формат, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

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«На встрече стран ОПЕК будет обсуждаться вопрос заморозки добычи на текущем уровне, и, судя по всему, страны настолько близки к принятию этого решения, что могут быть готовы подписывать официальные документы. С августа месяца рынок закладывал в цены возможность такого соглашения. Однако сейчас среди аналитиков царит глубокая убежденность, что соглашения о заморозке подписано не будет», — сказал Полховский.

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«Тем не менее, решение о заморозке с долгосрочным эффектом не устранит дисбаланс между спросом и предложением в текущий момент. Контракты с ближайшим сроком экспирации могут реагировать вяло. В основном влияние будет заметно на дальнем конце форвардной кривой. В случае достижения соглашения, цены на Brent могут закрепиться выше 50 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 21 сентября мировые цены на нефть растут в ходе торгов на фоне сообщения Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов нефти в США. Так, на 08:52 по мск баррель Brent с поставкой в ноябре подорожал на 1,268% и составил $46,54. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени подскочили на 2,273% — до 44,88 за баррель.