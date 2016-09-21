Рязань, 21 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Рязанской области подписала итоговый протокол выборов в Госдуму, которые прошли 18 сентября. Согласно документу, победу в одномандатных округах одержали представители «Единой России» Андрей Красов (округ №156) и Елена Митина (округ №157).

Цитата из м/ф «Весёлая карусель». Реж. Леонид Носырев. 1969. СССР Карусель

За Андрея Красова проголосовали почти 100 тысяч избирателей, за Елену Митину — 95,6 тысячи избирателей.

При этом дополнением к протоколу стало «особое мнение» представителя ЛДПР Александра Гаранина, который заявил, что на одном из участков в округе №156 были замечены «карусельщики». По данным представителя партии, представитель комиссии проигнорировал соответствующую жалобу.

ИА REGNUM напоминает, что в голосовании по федеральному округу победу в Рязанской области также одержала «Единая Россия». Второе место осталось ЛДПР, а третье заняла КПРФ.