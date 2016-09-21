Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Кировский районный суд Санкт-Петербурга продлил на три месяца домашний арест депутату городского Законодательного собрания прошлого созыва Вячеславу Нотягу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат обвиняемого Андрей Зюзин. Арест продлен до 21 декабря 2016 года.

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«Он поправляет здоровье, процесс реабилитации начался, но, конечно, с учетом судебного процесса протекает сложно», — сказал Зюзин.

Напомним, депутата Нотяга подозревают в получении взяток в размере 900 тыс. рублей. Сначала суд постановил отправить его в следственный изолятор «Кресты», но спустя некоторое время парламентарий попал в реанимацию тюремной больницы имени Гааза с ишемическим инсультом. Затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

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Уголовное дело в отношении Вячеслава Нотяга возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, народный избранник вымогал деньги у гендиректора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко, чтобы не препятствовать строительству на юго-западе Петербурга.

Заметим, 14 сентября, за несколько дней до парламентских выборов, на портале YouTube появилась аудиозапись разговора, на которой голоса, похожие на голоса Нотяга и его соратника, депутата Максима Резника, обсуждают получение денег от некоего «деятеля», который в противном случае рискует, как следует из диалога, получить многочисленные запросы в прокуратуру и другие ведомства, которые помешают его работе. Резник назвал эту запись «скомпилированной фальшивкой».

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Максим Резник ранее заявлял, что не был лично знаком с Олегом Глущенко, и ни о каких визитах строителя в Мариинский дворец к Нотягу он не знает. В свою очередь Глущенко также через интервью в СМИ заявил, будто и единоросс Сергей Никешин тоже имел с ним некие финансовые отношения, после чего Никешин подал на Глущенко в суд.