Вашингтон, 21 сентября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Юридические документы о расторжении брака звездной пары Брэда Питта и Анджелины Джоли попали в интернет, подтверждая сообщения о разводе актеров. Согласно документам, инициатива развода принадлежит Джоли, сообщает таблоид The Sun.

The Sun

В поле, где указываются причины расторжения брака, вписана лишь одна фраза: «непреодолимые разногласия». Анджелина Джоли требует признать ее право на самостоятельное воспитание шестерых детей супругов, троих родных и троих приемных.

По мнению актрисы, дети не смогут жить вместе с отцом, однако она готова позволить Питту встречаться с ними. В том случае, если Питт не согласится на условия развода, касающиеся опеки над детьми, он вправе оспорить их в течение 30 дней.

Адвокатом Джоли на бракоразводном процессе выступит Лаура Вассер, которая представляла интересы Джонни Деппа во время его развода с Эмбер Хёрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о разрыве голливудской пары Питта и Джоли стало известно 20 сентября. Официальное заключение брака актеров состоялось в 2014 году, однако их отношения продолжались с 2005 года, когда Питт ушел к Джоли от своей супруги Дженнифер Энистон.