Ульяновск, 21 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В капитальный ремонт железнодорожного вокзала в Димитровграде в Ульяновской области ОАО «РЖД» инвестировало 21 млн рублей, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги, передает ИА REGNUM.

Клод Моне. Вокзал. 1877

Новый вокзальный комплекс представляет собой двухэтажное здание, соответствующее всем современным требованиям по обслуживанию пассажиров. Его расчетная вместимость — 100 человек. При капитальном ремонте здания вокзала были соблюдены все требования, позволяющие обеспечить доступность его услуг пассажирам всех категорий, включая представителей маломобильных групп населения, отмечают в ведомстве.

По словам начальника Куйбышевской железной дороги Сергея Соложенкина, участвовавшего в торжественной церемонии открытия, на территории Ульяновской области за последние годы было открыто три новых вокзала, один из них — на станции Димитровград. Главный критерий новых и модернизируемых вокзальных комплексов — это доступная среда, позволяющая представителям всех категорий граждан чувствовать себя комфортно.

Открытие ж/д вокзала в Димитровграде состоялось 19 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года начался ремонт железнодорожного вокзала «Ульяновск Центральный». По информации Министерства промышленности, транспорта, ЖКХ области, модернизации вокзала предусматривает ремонт кровли и фасада всего здания, внутреннюю отделку помещений центральной части и цокольного этажа, замену инженерной инфраструктуры, ремонт оконных и витражных конструкций. Завершение работ запланировано на конец третьего квартала текущего года.