Рим, 21 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Итальянский город Рим не будет претендовать на право проведения летних Олимпийских игр — 2024. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя мэрии столицы.

publicdomainpictures.net Олимпийские кольца

Ожидается, что мэр Рима Вирджиния Раджи официально объявит об этом решении в среду, 21 сентября.

По предварительным данным, власти города планируют сосредоточиться на экономических проблемах региона, а не на проведении затратных спортивных мероприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме Рима на проведение Олимпиады-2024 претендуют Лос-Анджелес, Будапешт и Париж. Окончательное решение Международного олимпийского комитета (МОК) по этому вопросу будет принято в сентябре 2017 года.